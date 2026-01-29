MLBは1月26日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）と、特別な賞に輝いた愛犬・デコピンの写真を公開した。

25日、真美子夫人とともに全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワード晩餐会に出席していた大谷。投稿された写真は、ブラックコーデの大谷がデコピンを抱きかかえる2ショットだ。「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG」の文字が刻まれた、本物そっくりの小ぶりな盾を大谷は手元に持っている。BBWAAからデコピンへ、「最優秀犬賞」という特別な栄誉が贈られたことを明かした。

MLBは、大谷とデコピンが前回晩餐会に出席した際の写真も投稿。記念盾持つ大谷の横で、デコピンはどこか悲しげな表情を浮かべていたが、MLBは、「Decoy took home the award after missing out 2 years ago」と、デコピンが2年前に逃した賞を持ち帰ったことを伝えている。今回、2年越しの受賞が叶ったデコピンは、満面の笑みを浮かべる大谷の隣で、スンとしたおすまし顔を披露した。

【画像】晩餐会に出席した大谷翔平とデコピン（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーからは、「デコくんもパパと同時受賞 素晴らしい」「名実ともに世界のデコピンですね」「最強コンビ！！ 」「メジャーって粋なことするよなぁ！」「翔平パパと一緒に…素敵だぞっ」「デコピンの「なんなん？」みたいなパパに媚びてない顔めちゃかわ」といった絶賛のコメントが寄せられている。