クリーブランド・キャバリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年1月29日（木）

開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）

最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 129 - 99 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし24-28で終了する。

第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し57-55で終了する。

第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び99-77で終了する。

第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び129-99で終了する。

試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は17:36出場、0得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-29 11:45:08 更新