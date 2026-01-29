【NBA試合速報】2026年1月29日（木） クリーブランド・キャバリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
クリーブランド・キャバリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年1月29日（木）
開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）
最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 129 - 99 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし24-28で終了する。
第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが逆転し57-55で終了する。
第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び99-77で終了する。
第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び129-99で終了する。
試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は17:36出場、0得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-29 11:45:08 更新