卵入りだから麻婆なのにやさしい味「麻婆ほうれん草卵」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】
ビタミンや鉄分などが豊富で栄養満点のほうれん草は、常備しておきたい冬野菜の筆頭。でも、食べ方がいまいちマンネリに。そこで、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに相談したところ、「見ただけでおいしいの分かるやつ。ほうれん草1わがあっという間になくなるレシピ」を教えてくれました。え、ほうれん草が麻婆に？ さっそく作り方を見てみましょう！
教えてくれたのは…
▷山本ゆりさん
料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。
■麻婆ほうれん草卵
豆板醤とラー油は好みで量の調整を
【材料・2人分】＊1人分331kcal／塩分3.0g
・ほうれん草・・・ 1わ（約200g）
・豚ひき肉（または合いびき肉）・・・120g
・卵 ・・・2個
・おろしにんにく、おろししょうが （いずれもチューブ）・・・ 各4cm
・豆板醤 ・・・小さじ1/2
■A＜混ぜる＞
└とりガラスープの素、砂糖 ・・・各小さじ１
└みそ、しょうゆ、酒 ・・・各小さじ2
└水 ・・・1カップ
■水溶き片栗粉
└片栗粉 ・・・大さじ1
└水 ・・・大さじ3
・粉ざんしょう・・・ 適量
サラダ油 ごま油 ラー油
【作り方】
1．ほうれん草は4 〜5cm長さに切る。フライパンにたっぷりの湯を沸かし、ほうれん草を入れて約1分ゆでる。ざるにあけて水にさらし、水けを絞る。卵は溶いて水大さじ1を混ぜる。
「切ってからフライパンでゆでると、沸くのも早いしラクです。ゆでただけなんで、フライパンは洗わずに次の工程に進んでもらってOK」（山本さん）
2．フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、1の卵液を流し入れる。大きく混ぜ、半熟状になったら取り出す。続いてひき肉、にんにく、しょうがを入れて炒め、肉の色が変わったら豆板醤を加えて炒め合わせる。ほうれん草、Aを加えて煮立たせる。
3．火を止めて水溶き片栗粉を回し入れる。混ぜながら再び中火にかけ、ごま油小さじ2を回し入れ、約1分煮立たせる。卵を戻し入れたら火を止めて器に盛り、粉ざんしょうをふって、ラー油適量をたらす。
＊ ＊ ＊
冬野菜は食感や味に個体差があるそうです。「苦い、ジャキジャキする…などがあってもあなたのせいじゃないので安心してください」と山本さん。この味つけなら、どんなほうれん草でもオールOKなので、ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／山本ゆり 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々