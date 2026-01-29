週刊アンケート：【結果発表】デュアルスロットどう使っている？
イラスト：飯田ともき
1月19日（月）から1月26日（月）まで実施したアンケート、「デュアルスロットどう使っている？」の回答編です。
選択項目 投票数 同時記録 401 順次記録 283 そのほか 196 1スロットのみ 205 合計 1085
◇
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
同時記録 わざわざタイミングを図り、遠出して撮りに行ってるので、撮った写真は、何が何でも持ち帰らねば。その一心でメモリカードも2枚用意し、同時記録で運用しています。 1番怖いのは片道3時間かけて撮った写真のデータが壊れること。しかも、引退が近い機関車の写真なので、とにかくリスクを最小化したい！ OM-1で10万ショット撮影。RAW・JPGなので20万ファイル保存して確か1ファイルだけ破損が見つかって同時記録でリカバリできた。 AスロットはRAW、Bスロットは転送用のJPEGにしている。最悪BスロットのJPEGでも印刷データには全然出来るし、クライアントにiPadで確認してもらう用のデータは転送速度優先して、仕事の流れをスムーズにしたい。 RAW+JPG振り分け記録です。RAWデータは毎回PCに移動しますが2ndスロットのJPEGは1年間貯めっぱなしにして振り返り用に利用しています。 シングルスロットでデータ行方不明1回、犬がカードをかじって破損1回。料理の再撮で自腹は痛かった RAWの同時記録に設定しています。以前は順次記録で使用していたのですが、1枚目のカードデータがPC転送の際にクラッシュして大惨事になったことがあったから……それからというもの、今でもPC転送時は緊張する（泣） スロット1は撮影の都度交換（低容量）、スロット2はバックアップ用で満杯になるまで挿しっぱ（大容量）という感じです 1番高いのは機会コストなので、データロスは許容できません。どうせ毎回1,000枚くらいしか撮らないし、同時記録で問題ないです。 フィルターをつかったJPEGとRAWで撮影 心置きなくモノクロで遊べるから RAW+JPEGが一般的じゃないの? 現像は時間がかかりすぎるからほとんどはJPEGで、特別なものだけRAW現像する感じ 業務委託撮影を受けているので、万が一のデータ消失は、信頼を失うどころか、最悪は損害賠償請求を受ける恐れがあります。撮影と同時に複数カードに記録して、そのリスクを下げたいので。 保険の為だが今まで主スロットがイカれた事は無いので1スロットでもいいかも
順次記録 航空祭での連写には必然！ 6100万画素を連射すると、あっとゆーまに1枚目がいっぱいになるので、順次記録でずっとやってますなー。 満杯になって撮影ができなくなるのがストレスだから。もともとストレス解消のためシャッターを押しているのに、逆にストレスが溜まってしまうと、本末転倒。 片側を取り出した際、戻し忘れても撮影が可能だったり、容量を気にすることなく撮影できることだったり…。 ALL-Intraだと128GBで25分しか持たないのでリレーRecが必須 わたしはプロの撮影家でもないしメモリーカードの内容が吹っ飛んだ、というようなトラブルも経験したことがありません。それよりもタイムラプスをRAWで撮影することが多いので撮影枚数がメモリ容量で制限されることがないように順次記録を使っています。 ど素人がCFexpressとSDのデュアルスロットカメラを使っております。基本的にCFexpress片方記録ですがPCで読み込んでカメラに戻し忘れが“稀によくある”のでSDがあると助かってます
そのほか 旅行中、宿泊先でその日に撮影した写真を別のメモリーカードにコピーします。万一、翌日にカメラの紛失/盗難にあっても前日の分までは守れます。 ニコン Zfを使っています。microSDにはフィルムグレイン・フィルム風カラーピクチャーコントロールをコッテリ載せたJPEGを、SDには真っさら素直なRAWを記録して、役割分担させています。 基本順次記録だが、静止画は1枚目、動画は2枚目に記録（カード容量に違いがあるため） スロット1はRAWで記録し、気に入った写真はカメラ内RAW現像でスロット2に保存します。アプリでスマホに飛ばすときにスロット2を読み込めばスピーディでストレスが少ないです。 CFastとCFのデュアルスロットなので記録用にCFast、数枚PC転送用にCFとメモリーカードリーダーで読み込ませてます スロット1には通常の撮影データ、スロット2にはカメラ内現像の結果や気に入ったデータを入れ続けてアルバムに
1スロットのみ Z9なので本当は2枚さして使いたいのですが、高価なCFxpressカードを2枚も購入できなくて。 私、失敗しないので CFexpress Type BとSDだと書き込みの速度差が有りすぎるんで、SDを使わずCFexpressのみ使用してます。 15年くらいキヤノン機を使っているが1度もデータに問題出たことないので 複数スロットがあってもイマイチ使い道がわからない 数台ある内の1台だけデュアルスロットで、2枚挿の必要性を感じないので