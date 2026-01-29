¡Ú¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ª¤«¤º¡Û¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª¡Ö¤«¤Ë¤«¤ÞÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡Ö¤Ö¤ê¤Î¾ø¤·¤â¤Î¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ö¤»¤¤¤í¤Ç¤ª¤«¤º¾ø¤·¡×¥Ð¥ê¥¨7ÉÊ
¤Û¤«¤Û¤«Åòµ¤¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¤¦¤Þ¤ß¡£¤»¤¤¤í¤Ê¤éÃãÏÒ¾ø¤·¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤ê¡¢µû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ë¡ª´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤«¤º2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡
ÎÁÍý²È¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ê·Ú¤Ç¤·¤ã¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ÇÂç¿Íµ¤¡£Ä¾·ÂÌó30cm¤Î¤»¤¤¤í¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²3¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë³èÍÑÃæ¡£
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤«¤Ë¤«¤Þ¤È¤Ë¤é¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·
¤¸¤Ã¤¯¤ê¾ø¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤Î¿©´¶¤Ë¡£ÅßÃæ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä50g
¤«¤Ë¤«¤Þ¡Ä4ËÜ
Íñ¡Ä2¸Ä
¤Ë¤é¡Ä1/2¤ï
¢£A¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¡¿å¡Ä1¥«¥Ã¥×
¢£B¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤Ë¤é¤Ï2¡Á3mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢1¡¢¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢A¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£Ä¾·Â18cm¡¢¹â¤µ6cm¤ÎÂÑÇ®¤Î´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¡£
2¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×1¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤·¡¢2¤ò¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó 25 Ê¬¾ø¤¹¡£ÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Íñ±Õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤ÏÌó1Ê¬¾ø¤·¡¢´ï¤Ë¤È¤êÊ¬¤±¤ÆB¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬155kcal¡¿±öÊ¬3.2g¡Ë
¢£¤Ö¤ê¤ÈÂçº¬¤Î¾ø¤·¤â¤Î
¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¤Ö¤ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¤â¡¢¾ø¤·¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ä¤ï¤é¤«¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤Ö¤ê¡Ä2ÀÚ¤ì
Âçº¬¡Ä10cm¡ÊÌó300g¡Ë
¢£A
¡¡ÀÄ¤¸¤½¤ÎÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä10ËçÊ¬
¡¡¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤Ö¤ê¤Ï±ö¾®1/4¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢ÎäÂ¢¼¼¤ËÌó10Ê¬¤ª¤¤¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£Âçº¬¤Î2/3ÎÌ¤Ï3¡Á4mm»ÍÊý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ·Ú¤¯½Á¤±¤ò¤¤ë¡£
2¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¯¡£ºÙÀÚ¤ê¤ÎÂçº¬¤ò¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢¤Ö¤ê¤ò¤Î¤»¤Æ¶¯²Ð¤ÇÌó10Ê¬¾ø¤¹¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢A¤òº®¤¼¤Æ¤Ö¤ê¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬267kcal¡¿±öÊ¬2.7g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤»¤¤¤í¡£µ¤Éé¤ï¤ººî¤ì¤Æ¿©Âî¤Ï¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ª¤«¤º¤Ê¤é¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ