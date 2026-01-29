PIXPRO FZ55 ブラックが好調！ コンデジ人気ランキングTOP10 2026/1/29
「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
4位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
6位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
7位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
8位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
9位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
10位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
