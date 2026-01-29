「まじか！！！」「初めてみた」あまりにも劇的！世界を熱狂させた“奇跡的結末”にネット騒然「一生忘れない」「神試合すぎる」
あまりにも、あまりにも劇的な結末だった。
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節、強豪レアル・マドリーを相手にホームで３−２とリードしていたベンフィカは、プレーオフ進出のために“あと１点”が必要だった。
後半アディショナルタイム７分、敵陣でFKを獲得すると名将ジョゼ・モウリーニョがGKアナトリー・トルビンも上がるように指示を出す。そして、なんとその守護神がヘディングシュートを叩き込むのだ。
４−２で金星を挙げたポルトガルの強豪は、この１点がモノを言い、プレーオフ圏ぎりぎりの24位に浮上。奇跡的に敗退を免れたのだった。
一方のマドリーは、この敗戦で３位から９位に転落。ラウンド16のストレートインを逃している。
世界が熱狂したこの一戦は、日本のインターネット上でも話題となり、次のような声が上がった。
「ベンフィカまじか！！！！！！！」
「とんでもない試合」
「ATにキーパーが点決めてプレーオフ圏内に滑り込むのかっこよすぎる」
「キーパーの膝スラ初めてみたw」
「勝ってる方のGKが得点するの神試合すぎるでしょ」
「スペシャルワンはさすがやな」
「流石モウリーニョ、劇的すぎる」
「この瞬間一生忘れない」
これだからサッカーは面白い。そう思わせるくれるような神展開だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半アディショナルタイムにベンフィカGKが劇的ヘッド弾
