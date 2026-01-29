ＳＢＩリーシングサービス <5834> [東証Ｇ] が1月29日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比64.1％増の73億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の70億円→83億円(前期は60.8億円)に18.6％上方修正し、増益率が15.1％増→36.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.2億円→34.2億円(前年同期は33.3億円)に61.3％増額し、一転して2.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は215円(前期は170円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.5％増の24.2億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の15.5％→11.5％に低下した。



株探ニュース

