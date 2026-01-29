　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3210円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3274.71円に対しては64.71円安。出来高は2万9611枚となっている。

　TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比7.65ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53210　　　　　-110　　　 29611
日経225mini 　　　　　　 53205　　　　　-115　　　456653
TOPIX先物 　　　　　　　　3516　　　　 -21.5　　　 61754
JPX日経400先物　　　　　 31730　　　　　-195　　　　3713
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　+0　　　　4193
東証REIT指数先物　　　　　1960　　　　　　+1　　　　 255

株探ニュース