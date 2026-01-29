日経225先物：29日正午＝110円安、5万3210円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3210円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3274.71円に対しては64.71円安。出来高は2万9611枚となっている。
TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比7.65ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53210 -110 29611
日経225mini 53205 -115 456653
TOPIX先物 3516 -21.5 61754
JPX日経400先物 31730 -195 3713
グロース指数先物 691 +0 4193
東証REIT指数先物 1960 +1 255
株探ニュース
