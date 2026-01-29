株価指数先物【昼】 現物と先物のスプレッドが1000円超開く歪な状況 株価指数先物【昼】 現物と先物のスプレッドが1000円超開く歪な状況



日経225先物は11時30分時点、前日比390円安の5万3310円（-0.72％）前後で推移。寄り付きは5万3850円と、シカゴ日経平均先物（5万3685円）を大きく上回る形で、買いが先行して始まった。その後も上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直前には5万4130円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただ、その後は急速に軟化する動きとなり、中盤にかけて5万3300円台まで下落。売り一巡後は5万3300～5万3500円辺りで保ち合う場面もみられたが、終盤にかけてレンジを下抜けると、5万3130円まで下げ幅を広げた。



朝方は波乱含みの展開になった。日経225先物は現物の寄り付き直前に5万4000円を回復する一方で、日経平均株価は寄り付き直後に5万3000円を割り込んでおり、現物と先物のスプレッドが1000円超開く歪（いびつ）な状況であった。アドバンテスト<6857>［東証P］が1社で日経平均株価を450円超支える一方で、東京エレクトロン<8035>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証P］、レーザーテック<6920>［東証P］が重荷となり、方向感をつかみにくくさせたようだ。



結果的にはボリンジャーバンドの+1σ（5万3760円）をキープできなかったこともあり、オプション権利行使価格の5万3250円から5万3750円辺りでの推移になりそうである。



NT倍率は先物中心限月で15.13倍に低下した。一時15.30倍まで上昇した後は、いったんNTロングを巻き戻すリバランスの動きになった。+3σ（15.20倍）を上回ってきたことで、クローズの動きは入りやすいところだろう。



株探ニュース

