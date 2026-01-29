NNNと読売新聞社は共同で衆議院選挙序盤の情勢調査を行いました。鹿児島1区と3区は自民党と中道改革連合の候補が競り合い、2区と4区は自民党の候補が戦いを優位に進めています。



鹿児島1区です。自民党の宮路さんと中道改革連合の川内さんが激しく競り合っています。宮路さんは自民支持層の7割強を固め国民民主支持層にも食い込んでいます。川内さんは中道支持層の9割弱を固め、無党派層の2割に浸透しています。参政党の牧野さんは参政支持層の7割強をまとめていますが支持が広がらず、共産党の小山さんは苦戦しています。





鹿児島2区です。自民党の三反園さんが優位に立っています。自民支持層の8割強を固め、中道支持層の3割強からも支持を集めています。参政党の高橋さんは参政支持層の5割強に浸透、共産党の松崎さんは中道支持層の2割に浸透していますが支持の広がりが課題です。鹿児島3区です。中道改革連合の野間さんと自民党の小里さんが横一線の戦いを繰り広げています。野間さんは中道支持層の9割強をまとめ無党派層の4割にも支持を広げています。小里さんは自民支持層の7割を固めていますが維新支持層は2割強に留まっています。鹿児島4区です。自民党の森山さんが戦いを優位に進めています。自民支持層の8割弱を固め、中道支持層の2割強にも食い込んでいます。国民民主党の中村さんは中道支持層の2割強に浸透し参政党の桐原さんは参政支持層の8割弱をまとめましたが、支持の広がりに課題があります。社民党の伊藤さんは伸び悩んでいます。各選挙区とも有権者の2割から3割が候補をあげておらず今後、情勢が変わる可能性があります。