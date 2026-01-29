さまぁ〜ず大竹の妻・中村仁美、長男＆次男＆三男の兄弟3ショットを紹介「かわいすぎ」「お兄ちゃん、本当に体型も大竹さんそっくりですね」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。「息子三人」と書き出し、長男、次男、三男の兄弟3ショットを公開した。
【写真】「三兄弟かわいすぎ」「大竹さんそっくり」長男＆次男＆三男の3ショット披露の中村仁美
写真は、家族旅行の際に撮影したもののよう。中村は「家族旅行は観光には一切興味を示さず毎年プールに入れる場所へ こちらが言わないとずーーーっとプールで遊んでいます 子供の体力恐るべし」と楽しげに振り返り、2枚目の写真については「寝ながら日焼け止めを塗ってもらう三男」と紹介した。
コメント欄には「三兄弟かわいすぎ」「お兄ちゃん、本当に体型も大竹さんそっくりですね そっくりということは、優しさも引き継いでいますね」「大竹さんいるかと思った！長男くん体型も髪型もパパの生き写し」など、さまざまな反響が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
