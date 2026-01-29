栗原心平さん、おいしいエビチリ“最大のコツ”を紹介 レシピに反響「本当にわかりやすい」「ワァー美味しそう」
料理家・栗原心平さんの「ごちそうさまOfficial」が29日までに、公式インスタグラムを更新。エビチリのレシピを紹介し、反響が寄せられた。
【写真】「本当にわかりやすい」反響が寄せられた栗原心平さんのエビチリレシピ
「エビの火入れの加減が、おいしいエビチリを作る最大のコツ」と紹介。「エビのうまみが逃げずに、しっかり味のソースにぴったりの味に仕上がります。辛いのが苦手な方は、豆板醤を減らして調整してみてください。家の定番になること間違いなしです」とつづり、調理の様子を動画で公開した。またレシピや調理手順を説明した。
この投稿に「心平さんの、調理の説明が、本当にわかりやすいんですよね〜」「材料の下準備から丁寧に分かりやすく手短に進むので作ってみようという気持ちになります」「参考になります」「ワァー美味しそう」「絶対に作ります」といった反響が寄せられた。
【写真】「本当にわかりやすい」反響が寄せられた栗原心平さんのエビチリレシピ
「エビの火入れの加減が、おいしいエビチリを作る最大のコツ」と紹介。「エビのうまみが逃げずに、しっかり味のソースにぴったりの味に仕上がります。辛いのが苦手な方は、豆板醤を減らして調整してみてください。家の定番になること間違いなしです」とつづり、調理の様子を動画で公開した。またレシピや調理手順を説明した。
この投稿に「心平さんの、調理の説明が、本当にわかりやすいんですよね〜」「材料の下準備から丁寧に分かりやすく手短に進むので作ってみようという気持ちになります」「参考になります」「ワァー美味しそう」「絶対に作ります」といった反響が寄せられた。