野沢直子、グリーン豊か＆愛犬愛猫がくつろぐ“自宅ショット”を披露「めっちゃ静か」 孫と遊び“溺愛ぶり”も伝える「至福の時間」
お笑いタレントの野沢直子（62）が28日、自身のブログを更新。ほっこりとした日常のひとコマを公開した。
【写真】グリーン豊か＆愛犬愛猫がくつろぐ野沢直子の“自宅ショット”
野沢は「今日は託児所バイトの後、長女、真珠のアパートへ」と報告。「預かってた犬2匹、モンキーとクマをドロップして、、孫ちゃんと遊ぶ!!!!!! あー、至福の時間」と、孫との時間を楽しんだ様子を伝えた。
「わんぱく度増し増しで、かわいいったら ここんとこ、センテンス喋るー。はあ、かわいい 楽しかった〜」とすっかり“おばあちゃんの顔”をのぞかせた野沢。成長が著しい孫への愛情があふれている。
その後は「うち帰ってきたら、犬ネコ、4匹から2匹になって、めっちゃ静かになった てか、静か過ぎて寂しい かも」と自宅での様子も紹介。愛犬と愛猫の後ろ姿を捉えた写真を披露した。室内にはサボテンなどの植物が並び、静かで癒やしの空間が広がっている。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。2024年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と報告した。
