ボックスコーポレーションが夏フェスでデビューを目指す新アイドルグループオーディション開催
芸能プロダクションのボックスコーポレーションが、アイドルオーディションを開催することが決定した。ライブ配信プラットフォームSHOWROOMと連携して開催される。
【写真】10周年ライブ開催を発表したマジカル・パンチライン
ボックスコーポレーションには、坂下千里子、相武紗季、戸塚純貴、井桁弘恵、南琴奈、安藤実桜、鷲見奏怜、マジカル・パンチラインらが所属。1980年の設立以来、テレビ、舞台、映画、CMなど多岐にわたるメディアで活躍するタレントを数多く輩出し、エンターテインメント分野において幅広く活動を展開している。
開催されるオーディション『IDOL AUDITION produced by ボックスコーポレーション』は、夏の大型音楽フェスでのデビューを目指す新アイドルグループ結成に向けた、メンバー募集オーディションとなる。合格者は同社の所属となり、将来的にはアイドルの枠にとらわれず、女優、モデルとしても活動していけるような活動をサポートするという。
■オーディションスケジュール
エントリー期間：
1月29日〜2026年2月28日
1次審査(書類選考)：
1月31日〜3月5日
2次審査(SHOWROOM配信)：
3月14日〜5月6日
3次審査(最終面接)：
5月9日〜5月17日
デビュー：
2026年夏
■応募条件
1. 小学6年生〜25歳の女性(2026.3.31時点)
2. 特定の芸能プロダクジョン、およびレコード会社との契約が無い人
3. 全ての審査へご参加いただける人
4. 決定後は東京を中心に活動することが可能な人
