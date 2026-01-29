『俳優座』出身の俳優・小野武彦と村井國夫が、養成所時代のエピソードを披露。同じく同期でマドンナ的存在だった栗原小巻をめぐり同期内で喧嘩沙汰になったことを明かした。

【映像】名優揃い！超豪華な同期メンバー

俳優の小野武彦と村井國夫が、1月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。養成所時代から63年たった今でも仲良しだという2人が、当時の思い出話に花を咲かせた。

83歳の小野と81歳の村井は『俳優座』養成所の同期生で、他に夏八木勲、原田芳雄、地井武男、前田吟など錚々たる顔ぶれが揃う「花の15期」のメンバーだった。

小野は地井と「よく喧嘩した」と言うが、村井いわく「すごく仲が良い」そうで、喧嘩の理由を問われると「よくわかんない。若さゆえですよ。エネルギーが余ってたんでしょうね」と笑う。

また黒柳に「同期の女性の栗原小巻さんを巡って喧嘩したんだって？」と聞かれると、村井は「めぐってたわけじゃない」と否定しつつ、「ただ、僕がクリスマスパーティーか何かで踊ってたんです、栗原さんと。そしたら彼女のことを大好きだった人が『バカ！』って怒り出したんですって。僕は知らない、踊ってるわけだから。そしたらみんなで麻布台公園まで行って…」と状況を説明。

すると小野も「そんなことあったな」と思い出し、「いいじゃないか、ただ踊るだけなんだからって言ったんだけど、彼が怒って村井のところに行こうとしたんだよね。で、僕は止めたんだよ。止めてるうちに、なんか喧嘩になったんだよ」と振り返ると、黒柳も「おかしいね、若い時ってね」と吹き出した。

そして小野が「もとは、栗原小巻さんと君（村井）が踊ったのがいけない」と生真面目に嗜めると、村井は「ああ、そりゃあそう。だけどクリスマスパーティーだもん、踊りますよね」とおどけ、黒柳は「まあね、踊ったっていいよね。若いんだからね」と同調した。

（『徹子の部屋』より）