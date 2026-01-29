【きょうから】牛角、20品以上が特別価格になる「年に一度の肉の日祭り」開催 通常価格648円の生ビールは209円に【対象メニュー一覧】
コロワイドグループのレインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2月9日の「肉の日」を記念し、1月29日から2月12日までの期間限定で「年に一度の肉の日祭り」を開催する。
同企画は、2月9日の「肉の日」に合わせ、より多くの人に焼肉を気軽に、そして身近に楽しんでもらいたいという想いから実施。牛角で長年親しまれてきた人気メニューを中心に、20品以上を何皿・何杯でも特別価格で提供。『生ビール（中ジョッキ）』は通常648円のところ209円、『ジューシーカルビ』は通常550 円のところ319円からと、焼肉を通じた特別なひとときを、より気軽に楽しめる。このほかにも、『王様カルビ』『牛角ハラミ』『蜜おさつバター』『カルビ専用ごはん』『梅しそ冷麺』など、牛角を代表するメニューが対象となる。
また、2月9日の「肉の日」を記念して、6000円分相当の割引券を含む『肉の日福袋』を1月29日より店舗限定で販売。割引券に加え、オリジナル『トートバッグ』と『牛角トング』をセットにした、牛角ならではの“実用性とお得感”を兼ね備えた内容となっている。
■特別価格209円
『牛角アイス』通常価格319円
黒蜜×きなこ×アイスが濃厚なハーモニーの愛されスイーツ。
『ハイボール』通常価格583円
『アサヒスーパードライ（中ジョッキ）』通常価格638円
『牛角無糖レモンサワー』通常価格528円
甘くないすっきりとした味わいが特長で、焼肉との相性抜群。思わずゴクゴク飲めてしまう、ビールに次ぐ人気者。
■特別価格319円
『ジューシーカルビ』通常価格550円
お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、子どもでも食べやすい一品。
『ピートロ（タレ、塩ダレ、味噌ダレ）』通常価格638円
牛角“隠れ”定番。サクサク食感、トロのような脂の旨みと甘みで箸が止まらない。
『チキンバジル』通常価格528円
フレッシュなバジルの香りが特長で、焼いた後にも香りが続く、こだわりの一品。
『ぼんちり（塩ダレ、味噌ダレ）』通常価格528円
コラーゲンたっぷりでぷりっぷり。こんがりと焼いたらカリッとジューシー、ジュワッと広がる旨みに幸せ度マックス。
『牛角キムチ』通常価格473円
『密おさつバター』通常価格528円
ホクホクで甘みの強いさつまいもに、バターを絡ませて。甘じょっぱさの虜になる女性続出。仕上げに「牛角アイス」を乗せて“熱冷”スイーツにも。
『カルビ専用ごはん（中）』通常価格473円
店の“まかない”から生まれた牛角名物。その名の通り、カルビとベストマッチの牛角オリジナルごはん。
■特別価格429円
『ねぎ塩豚カルビ』通常価格638円
「ねぎミジン」は、みじん切りのねぎにごま油や塩コショウを合わせた万能トッピング。こんがり焼いた豚カルビとの相性も抜群。
『チョレギサラダ（レギュラー）』通常価格748円
『石鍋ごまねぎ塩ラーメン（レギュラー）』通常価格748円
この“ド定番”の味がいい！根強いファンの多い一品。やさしい味わいで箸休めにぴったり。擦りたてのごまの香りとねぎの旨みもポイント。
■特別価格539円
『熟成王様カルビ』通常価格825円
肉厚＆ジューシー、まさに“カルビ好きのためのカルビ”。30日間熟成させることでやわらかく、噛むほどに旨みがあふれる不動の人気者。
『牛角ハラミ』通常価格748円
創業期からの看板メニュー。程よい脂でやわらかく、赤身の旨みがしっかりと感じられる。
『梅しそ冷麺（レギュラー）』通常価格880円
しその爽やかな香りと梅の酸味でさっぱりと、焼肉を最後まで楽しめる牛角オリジナルの一品。
※価格は全て税込
