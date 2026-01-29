HYDE、ニューアルバム『JEKYLL』3・11配信リリース決定 TXTとのコラボ曲「SSS」HYDEバージョンなど全10曲収録
HYDEが、自身の誕生日となるきょう1月29日に、ニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信リリースすることを発表した。CDアルバムは5月の発売予定となる。
【写真】「きゃああああ」“親友”清春からの誕生日プレゼント＆2ショットを披露したHYDE
あわせて、ニューシングル「THE ABYSS」のリリース、同曲のミュージックビデオも公開され、ファンにとってうれしいバースデーとなった。
『JEKYLL』には、2021年にリリースした“静”の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、テレビアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCo shu Nie（※） feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱バージョンなど、全10曲を収録予定。（※）「o」は、ウムラウト付きが正式表記。
HYDEは、17日より福島・郡山にてツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』がスタート。3月31日、4月1日の神奈川・ぴあアリーナMM公演が日本でのツアーファイナルとなっているが、5月25日にはオーストリアにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラとの公演を開催する。
【写真】「きゃああああ」“親友”清春からの誕生日プレゼント＆2ショットを披露したHYDE
あわせて、ニューシングル「THE ABYSS」のリリース、同曲のミュージックビデオも公開され、ファンにとってうれしいバースデーとなった。
『JEKYLL』には、2021年にリリースした“静”の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、テレビアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCo shu Nie（※） feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱バージョンなど、全10曲を収録予定。（※）「o」は、ウムラウト付きが正式表記。
HYDEは、17日より福島・郡山にてツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』がスタート。3月31日、4月1日の神奈川・ぴあアリーナMM公演が日本でのツアーファイナルとなっているが、5月25日にはオーストリアにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラとの公演を開催する。