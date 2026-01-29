28日に都内で行われた、映画『禍禍女』の「公開直前！大演説会 in 新宿・歌舞伎町」に、監督を務めたお笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）が主役の俳優、南沙良（23）らと登場した。

【映像】選挙の演説風に車の上で話すゆりやんレトリィバァ

今回、自身の実際の恋愛をもとに初監督作品に挑んだというゆりやん。映画を作る際に、プロデューサーから言われたことについて、車の上に立って選挙の演説風に語った。

ゆりやん「どんな映画にしたいかとプロデューサーと話した時に、私は、お笑いのコントを作る時もそうだが、自分の熱い思いを乗せたいんだと、私は恋愛体質なんだと（言った）。だから、恋バナをプロデューサーにした。プロデューサーが『それはホラーだ』と（言った）。誰の恋愛がホラーなんだ！いかがですかみなさん！ありがとうございます」

また、映画の試写会後に、連絡をくれた人から言われた事について話した。

ゆりやん「試写会で見てくれた人がどんどん私に連絡をくれた。『南沙良にあんな事をさせるな！』などいろいろ言われた。それぐらい、とんでもない芝居をしてくださったんだ。いががですか！」

