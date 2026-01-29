杏、ドラマ撮影のためフィンランドに家族と3ヶ月滞在「忘れられない経験」 WOWOWドラマで主演
俳優の杏が、日本×フィンランド共同制作のWOWOWドラマ『連続ドラマW BLOOD & SWEAT』で主演を務めることが発表され、29日にメインビジュアルと特報映像が公開された。フィンランドの国民的俳優であるヤスペル・ペーコネンとのW主演で、“美しいほどに残酷”な連続猟奇殺人事件の真相を追う。
【動画】「忘れられない経験」ドラマ撮影のためフィンランドに家族と3ヶ月滞在した杏の作品
全8話のドラマは4月5日午後10時に放送・配信が始まる。撮影は2024年12月から、日本とフィンランドで、長期間かつ大規模なロケで行われた。フランスと日本の二拠点生活を送る杏だが、本作の撮影のために約3ヶ月もの間、家族とともにフィンランドに滞在。本人にとっても新たな挑戦となる本作に、まさに全身全霊をかけて挑んだと言える作品だ。
解禁された番組のメインビジュアルと特報映像では、フィンランドの白く雪の舞う湖畔を舞台に、国境を越えて連続猟奇殺人事件の解決に挑む2人の刑事の、決意の表情が大きく映し出されている。中央には神秘的な“鹿”の姿がある。
杏とヤスペルが演じる役柄の詳細も解禁された。杏が演じるのは、日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希（すずみや・あき）役。事件現場での嗅覚と執着心は人一倍で、これまでも数々の難事件を解決してきた優秀な人物だが、その手段を選ばぬ捜査スタイルから、上司からは厄介な人物と認識されている。
父親は公安の元トップだが、決してその影響力にすがろうとはしない、たくましくもしなやかな女性だ。実はある特殊な能力を持っており、その能力を捜査に利用することもある反面、苦しめられてもいる。そんな亜希の前にある日、全身の血を抜かれ、“愛”の意味を持つ花を携え、奇妙な焼き印を押された死体が発見されたという知らせが舞い込む。
ヤスペル・ペーコネンが演じるのは、フィンランド国家捜査局・FNBIの刑事・ヨン・ライネ役。犯罪者の心理を細部まで理解しようとする熱心で優秀な刑事だが、ある事件をきっかけに心に傷を抱えている役どころだ。
フィンランド国内で発見された奇妙な死体について調べている中で、同じ特徴を持つ死体が日本でも発見されたことを知る。そして、日本から捜査のためにフィンランドを訪れた亜希とバディを組み、共に事件解決へ向けて奔走することになる。
日本とフィンランド、およそ7800kmもの距離を越えて2人の刑事が交わり、たどり着く想像を絶する真実。人間という弱く脆い魔物が繰り広げる、美しいほど残酷な事件の結末が待っている。杏は「フィンランドでのドラマ撮影は忘れられない経験でした」などとコメントしている。
■杏 コメント
フィンランドでのドラマ撮影は忘れられない経験でした。
日本とフィンランドとの文化的、性格的な共通点をたくさん感じることができて、見たことのない景色と、どこか見たことのあるような安心感が共存していました。
今回のドラマでも、歴史的な背景やそれぞれの文化、景色が交差したものになっています。雄大な冬のフィンランドと日本で起こる不可解な殺人事件の中で、アキとヨンはどこに向かうのか、ぜひ見てください！
