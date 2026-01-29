藤あや子、“JK時代”に乗り回していた初愛車は52年前のトヨタ“高級セダン” 女子校の同級生との青春エピソード披露「水着で…」
歌手の藤あや子（64）が、31日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。演歌界きっての車好きとして知られる藤が、自身の思い出と“愛車遍歴”を振り返る。
【最新番組カット】藤あや子が大興奮！初愛車として“JK時代”に乗り回していた52年前のトヨタ“高級セダン”の全貌
今回のゲストは演歌界きっての車好きと聞いたMCのおぎやはぎ・小木博明から「演歌界は車好き多いでしょう。ガッポリ稼いで、何か…いやらしいクルマに乗ってるイメージない？（笑）」。そんないじりをしつつ、登場した藤は、実は番組の視聴者だといい、「いつ呼んでくれるかと思って。やっと来たわ」と打ち明ける。
そんな藤の前に最初に登場したのは、高校3年生の18歳で免許取得後、初めて運転したというトヨタ『クラウン（5代目）』。1974年に登場した同車は、高級車にふさわしい装備を実現し、月間1万台を超える販売台数を達成した人気モデル。登場するなり「すごいかっこいい！」と大興奮の藤。矢作兼が「免許取って最初の車でしょ？渋いの選んだんですね？」と話を振ると、藤は「父が運転していて…」話しだし、「最後はクラウンに乗りたい。自分の夢だと言っていた」という父が、夢をかなえて購入した1台だと説明。しかし、父はその後すぐに体調を崩し、入院。その間に“初愛車”として乗り回していた藤は、この車でトラブルを起こしてしまうが、なぜかすぐ父に察知されてしまい…。
試乗で“40年以上”ぶりに同車を運転した藤は「運転しやすい、いいね」と興奮。同車での同級生の女の子と水着を持って、湖へドライブに行った青春エピソードも披露する。
