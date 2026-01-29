À®ÅÄ¤Î25Ç¯³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¡¢ºÇÂ¿¤Ë¡¡10¡óÁý¤Î2390Ëü¿Í
¡¡À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á²ñ¼Ò¡ÊNAA¡Ë¤Ï29Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î2025Ç¯¤Î¶õ¹Á±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¢À¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¼ûÍ×¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç½ÐÆþ¹ñ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ10¡óÁý¤Î±ä¤Ù2390Ëü¿Í¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡NAA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·µ¬½¢¹Ò¤äÁýÊØ¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äÊÆ¹ñÏ©Àþ¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ£°æÄ¾¼ù¼ÒÄ¹¤ÏÆ±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢25Ç¯¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¤¬½é¤á¤Æ4ÀéËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ®ÅÄ¤ÏºÇÂç¤Î¥²¡¼¥È¥¦¥¨¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£