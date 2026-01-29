【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 4−2 レアル・マドリード（日本時間1月29日／エスタディオ・ダ・ルス）

ベンフィカに所属するウクライナ代表GKのアナトリー・トルビンが、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の歴史に名を刻む劇的なゴールを記録。チームを敗退の危機から救うヘディングシュートに、本人や指揮官も驚愕している。

ベンフィカは日本時間1月29日、CLリーグフェーズ第8節で前回王者レアル・マドリードと対戦した。試合は打ち合いとなり、ベンフィカが3−2とリードしてアディショナルタイムを迎える。しかし、他会場の結果により、このまま終了すれば得失点差の関係で24位（プレーオフ進出）か25位（リーグフェーズ敗退）か、順位が読めない状況。プレーオフに進むには、あと1点が必要だったのだ。

一方のマドリードはDFラウール・アセンシオ、FWロドリゴが相次いで退場となり9人での戦いを余儀なくされていた。すると数的有利のベンフィカは90＋8分、敵陣右サイドでFKを獲得する。ここでベンフィカ・ベンチが動き、GKのトルビンにもゴール前に上がるよう指示が出た。

スタジアム中が固唾をのんで見守る中、MFフレデリク・アウルスネスが鋭いクロスを供給。すると、ゴール前で待ち構えていたトルビンが196cmの巨体を揺らしてジャンプ。高い打点から見事に合わせ、豪快にゴールネットを揺らした。

この土壇場での「GK弾」によりスコアは4−2に。この結果、ベンフィカは劇的な形で24位に滑り込みプレーオフ進出が決定した。一方のマドリードは9位に転落し、ベスト16へのストレートイン（8位以内）を逃してプレーオフに回ることになった。

大会を主催するUEFA（欧州サッカー連盟）によれば、GKによる得点はCL史上5人目、通算7度目の快挙。オンプレー（流れの中）からのゴールは3人目という歴史的な一撃となった。

【CL本選で得点を記録した歴代GK】

・ハンス＝イェルク・ブット（PK：ハンブルクvsユヴェントス：2000年9月）

・ハンス＝イェルク・ブット（PK：レヴァークーゼンvsユヴェントス：2002年3月）

・ハンス＝イェルク・ブット（PK：バイエルンvsユヴェントス：2009年12月）

・シナン・ボラト（スタンダール・リエージュvsAZ：2009年12月）

・ヴィンセント・エニェアマ（PK：ハポエル・テルアビブvsリヨン：2010年9月）

・イヴァン・プロヴェデル（ラツィオvsアトレティコ・マドリー：2023年9月）

・アナトリー・トルビン（ベンフィカvsレアル・マドリー：2026年1月）

本人は「信じられないよ」と振り返る

試合後、殊勲のトルビンはUEFA公式サイトを通じてコメントを残している。

「自分たちが（得点を）必要としていることに気づいていなかったんだ。仲間が『あと1点だ』と言っていたけど、僕は『何だって？』という感じだった。でも、みんなが上がれと言っているのが見えたし、監督の姿も見えたから上がったんだ。ボックス内に入って……なんて言えばいいか分からないよ。クレイジーな瞬間だった。得点することには慣れていないからね。24歳にして初めてのことだ。信じられないよ」

また、チームを率いるジョゼ・モウリーニョ監督も、守護神の攻撃参加について「3−2で十分なのかどうか分からなかった。情報はなかったからね。交代枠が残っていなかったからニコ（オタメンディ）を前線に送った。そしてFKになった時、トルビンも前に行かせたんだ」と告白。さらに次のように続けた。

「彼ならできると分かっていた。数週間前のポルト戦で負けていたとき、彼は最後の1分に上がってあわやゴールという場面を作っていたからね。だから、この大男にはその能力があることは知っていた。もちろん、ボールの質が最も重要だ。彼にとっては素晴らしいゴールになった。この勝利は歴史的かつ重要なものだ」

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

