タレントのギャル曽根（40）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気タレントとの意外な初対面を振り返る場面があった。

この日は公私ともに仲良しのタレントの山口もえとともに出演。曽根は「出会い覚えてますか？私は覚えてます」と質問。山口も「私も覚えてる」とし、2人で声をそろえ、「六本木」と明かした。

曽根がタレントの小倉優子と子供の遊び場で子供たちと一緒にいるところでたまたま山口が現れたといい、「もえさんが優しかったのだけ覚えてるんです。なんかうちの子、下がちっちゃくて、“使わないものとかもいっぱいあるから、欲しいものあったら言ってね”って言ってくださった。こんな優しい芸能人の方いるんだ！と思ったのだけ覚えてます。第一印象」と振り返った。

山口も「私、“あ、ギャル曽根ちゃん本物だ！”と思った。どこから見てもギャル曽根ちゃんだったからね。まんまだよね」と笑顔。曽根も「私、結構そのまま出かけます。でも、もえさんもそのまま出かけていますよね。山口もえのままいました。山口もえさんだ！と思って」。

そこで連絡先の交換をしたといい、山口は「“じゃあ今度子供も一緒に遊ぼうよ”ってなって、で遊んで、で子供がおっきくなってって、“大人だけでランチ行こう”ってなったんだね」と話した。