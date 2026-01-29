ジャパネットブロードキャスティングは、同社が運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」で映画「ワイルド・スピード」シリーズ10作品を2カ月連続で放送する。

今回、2001年の記念すべき第1作から、2021年の第9作に加えスピンオフ作品までがラインナップ。PART1の2月は、記念すべき第1作から回を重ねるごとにスケールを増していく迫力のスタント、熱いドラマと常識を超えるアクションが楽しめる第5作までが放送される。回を重ねるごとに空を飛び、氷上を駆け、世界を救うミッションへと進化。迫力スタントとシリーズを貫く固い絆で結ばれた「ファミリー」の熱いドラマもシリーズの魅力のひとつとなっている。

PART2は「ワイルド・スピード EURO MISSION」、「ワイルド・スピード SKY MISSION」、「ワイルド・スピード ICE BREAK」、「ワイルド・スピード／スーパーコンボ」、「ワイルド・スピード／ジェットブレイク」の5作品が3月に放送される予定。

2カ月連続「ワイルド・スピード」シリーズ10作一挙放送 PART1

放送日時

・【無料放送】

「ワイルド・スピード［吹］」2月1日12時

・【吹替版】

2月1日12時～16時、20時

2月8日11時30分～16時

・【字幕版】

2月23日～2月28日20時頃（2月24日は除く）（全5作品）

作品紹介

「ワイルド・スピード」

放送日時：2月23日20時

【吹】2月1日12時（無料）

【ワイルド・スピード】

ヴィン・ディーゼル、ポール・ウォーカーの出世作となったカーアクション「ワイルド・スピード」シリーズの記念すべき第1弾。トラック連続襲撃犯を追う警官が、ストリートレーサーのグループに潜入捜査する姿を通じて、お馴染みのキャラクターたちの初めての活躍が描かれる。スピード感溢れるアクションを得意とするロブ・コーエン監督の演出と、CGを駆使した奇抜なカメラアングルによって描かれる超絶カーアクションが満載。

「ワイルド・スピードＸ2」

放送日時：2月25日20時

【吹】2月1日14時

【ワイルド・スピードＸ2】

カーアクション「ワイルド・スピード」シリーズ第2弾。ストリートレーサーとなった元警官が、再びその腕を買われて、国際犯罪組織への潜入捜査を行なう。冒頭のストリートレースから、警察の大部隊との追跡劇など、前作を上回る超絶カーアクションが満載。特に、ガレージから無数のクルマが飛び出して警察をかく乱する場面は壮観。後のシリーズでも活躍するローマンが初登場し、主人公ブライアンとユーモア溢れる名コンビぶりを発揮している。

「ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ」

放送日時：2月26日20時

【吹】2月1日20時

【ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ】

ストリートレースを描いたカーアクションのシリーズ第3弾。シリーズ第6弾「ワイルド・スピード EURO MISSION」の後日談に当たる時間設定のもと、日本に来た米国人高校生がカー・バトルに挑む。本作ではタイヤをスリップさせる“ドリフト走行”がメインになり、CGによるチェイスが売り物だったシリーズは、より実写にこだわったアクションに。北川景子さんら日本人俳優や舞台となる日本の風景も見どころ。

「ワイルド・スピード ＭＡＸ」

放送日時：2月27日20時30分

【吹】2月8日11時30分

【ワイルド・スピード ＭＡＸ】

ヴィン・ディーゼルさんら第1作のキャストが再集結したメガヒットカーアクションシリーズ第4弾。復活したドミニクとブライアンのコンビが衝突を繰り返しながら、謎の麻薬組織を追ってストリートレースを繰り広げる。冒頭、山道でのタンクローリー襲撃に始まり、一般車両と併走する公道でのレースなど、さらにスリルとバリエーションを増したアクションが満載。各キャラクターの人物像も掘り下げられ、シリーズの魅力がさらに加速している。

「ワイルド・スピード ＭＥＧＡ ＭＡＸ」

放送日時：2月28日20時

【吹】2月8日13時30分

【ワイルド・スピード ＭＥＧＡ ＭＡＸ】

迫力のカーアクションと痛快なストーリーが支持された「ワイルド・スピード」シリーズ。前作で再登場したオリジナル・コンビのドミニクとブライアンが、いよいよ本格的な犯罪に挑む。監督は、東京を舞台にしたシリーズ第3作以降、メガホンをとり続けてきたジャスティン・リン氏。過去シリーズに登場した脇役たちが再登場、ポルシェGT3やフォードGT40をはじめファン垂涎の名車たちが今回もふんだんに登場し豪快に壊される。

『ワイルド・スピード』

(c) 2001 Universal Studios. All Rights Reserved.



『ワイルド・スピードＸ２』

(c) 2003 Universal Studios. All Rights Reserved.



『ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』

(c) 2006 Universal Pictures. All Rights Reserved.



『ワイルド・スピード ＭＡＸ』

(c) 2009 Universal Studios. All Rights Reserved.



『ワイルド・スピード ＭＥＧＡ ＭＡＸ』

(c) 2011 Universal Studios. All Rights Reserved.