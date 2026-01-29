【「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」Android/iOS版】 2月5日リリース予定 ※Windows（Steam）版の配信時期は後日発表予定 基本無料（アイテム課金あり）

東宝が展開するゲーム事業レーベルTOHO Gamesは、稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」Android/iOS版のリリース日を2月5日に決定した。

また、現在開催中の事前登録キャンペーンにおいて、事前登録者数が20万人を突破した際にもらえる報酬「心想神画 星3 咲くやこの花、花の宴」のデザインが公開された。さらに、追加報酬として「炊飯ジャー」のプレゼントも決定した。

事前登録者数20万人突破報酬に象印マホービンの「炊飯ジャー」が追加

【心想神画 星3 咲くやこの花、花の宴】

【「炎舞炊き」最高峰モデル 圧力IH炊飯ジャー「NX-AA10」】

「炎舞炊き」最高峰モデルの圧力IH炊飯ジャー（5.5合）。お米が勢いよく舞い上がり、一粒一粒までふっくら炊き上げる。

