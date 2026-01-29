夕食会で英語スピーチを行った大谷

ドジャースの大谷翔平投手が、ニューヨークで称賛を浴びた。現地24日（日本時間25日）に行われた全米野球記者協会（BBWAA）の夕食会で、ナ・リーグMVPとして英語でスピーチを披露。これにヤンキースのラジオ実況を務めるデーブ・シムズ氏が反応し、その姿勢を高く評価した。

シムズ氏は、自身のX（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニは、24日に開かれた夕食会で、ナ・リーグMVP受賞スピーチを流ちょうな英語で完璧にやってのけた。まさに何でもこなす男だ。ブラボー！」と絶賛。大谷の対応力に脱帽した。

黒のスーツを完璧に着こなした大谷は、真美子夫人を伴って晴れ舞台に登場。2分間にわたる流暢な英語でのスピーチではドジャース関係者や家族への感謝を伝えた他、会場の地元球団であるメッツに対しても敬意を表した。

大谷と度々比較されるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が放つ豪快弾を、普段から生で目撃するシムズ氏。目の肥えたメディア関係者にとっても、大谷の放つ存在感と振る舞いには、脱帽せざるを得なかったようだ。（Full-Count編集部）