また面倒な白髪染め → ちょっと待ったーー！【40・50代】は「白髪ぼかしヘア」一択かも♡

白髪が気になるたびに、白髪染めを繰り返している人も多いのでは？ でも最近は、ハイライトや明るめカラーで白髪をなじませる方法が注目されています。暗く染め切らず、筋感や奥行きをつくることで、伸びても境目が目立ちにくいのが特徴です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代が取り入れやすい白髪ぼかしヘアをピックアップしました。

ハイライトで奥行きをつくる外ハネボブ

ブラウンベースにベージュ系ハイライトを重ねた外ハネボブ。トップには細かな筋感が入ることで、白髪が一本ずつ浮きにくい印象に。カットはレイヤーをたっぷりと入れて、髪の動きを強調。ベースラインは外へ逃がすことで、軽さと今っぽさを両立しています。

明度差を活かしたアッシュグレーの外ハネボブ

トップはふんわり内に入れ、ベースは自然に外ハネさせたレイヤーボブ。アッシュグレーをベースに、明度差をつけたデザインカラーで白髪をぼかしています。ブリーチを使わずに色の濃淡をつくることで、全体はナチュラルな印象に。白髪部分だけが浮かず、全体に溶け込むような仕上がりです。動きと色のバランスがとれた大人向けボブと言えるかも。

スクエアボブ × 細めハイライトで洗練された印象に

丸みを抑えたスクエアシルエットの切りっぱなしボブに、細めのハイライトで自然な筋感をプラスしたデザイン。ダークグレージュをベースにしているため、きちんと感をほどよくキープ。直線的なフォルムと相まって、大人っぽさが際立つスタイルです。

明るめベージュでなじませるニュアンスボブ

ラフな質感のニュアンスボブに、赤みを抑えた明るめベージュをオン。白髪はハイライトの一部としてなじみ、色ムラとして目立ちにくくなっています。カットは重さを残したボブをベースに、毛先を軽く外へ動かすデザイン。全体的に明るく軽やかで、暗めの白髪染めから卒業したい人にぴったりです。

writer：内山友里