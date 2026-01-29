猫の「機嫌がいい」ときに見られる5つの行動

1.ゴロゴロとのどを鳴らす

猫が喉の奥で「ゴロゴロ」と音を鳴らしているのは、心からリラックスして安心しきっている証拠です。これは子猫が母猫に「元気だよ」「満足しているよ」と伝えるためのコミュニケーションの名残だと言われています。

飼い主のそばに寄ってきてこの音を鳴らしているときは、今の状況にとても満足していて、あなたに対して深い信頼を寄せている状態です。

この音が聞こえたら、優しく見守ってあげたり、猫が喜ぶ場所をそっとなでてあげたりして、穏やかな時間を共有しましょう。

2.しっぽをピンと立てて近づいてくる

猫がしっぽを垂直にピンと立ててこちらに歩いてくるのは、最大級の親愛のあいさつです。これは「大好き！」「遊んで！」「ごはんをちょうだい！」といったポジティブな期待感で胸がいっぱいになっているときに見られます。

野生の猫は敵に対して自分を大きく見せるために毛を逆立てることはありますが、しっぽを真っ直ぐ立てて甘えてくるのは、心を許した相手にしか見せません。

もし愛猫がこの姿で近づいてきたら、優しく名前を呼んで、精一杯の愛情を返してあげてください。

3.ゆっくりまばたきをする

猫と目が合ったときに、ゆっくりとまばたきをしてくれることがあります。これは猫の世界において「私はあなたの敵ではありません」「あなたを信頼しています」という愛情表現のひとつです。

野生動物にとって目を閉じるのは隙を作る危険な行為ですが、それをあえて行うのは、あなたのそばが安全だと確信しているからです。飼い主からも、同じようにゆっくりとまばたきを返してあげましょう。

言葉は通じなくても、これだけで「私も大好きだよ」という気持ちがしっかり猫に伝わります。

4.お腹を見せて転がる

猫が目の前でゴロンと仰向けになり、お腹をさらけ出すのは、その場所が安全で、周りにいる人を100%信頼している証拠です。

お腹は猫にとって最大の弱点であり、急所が集まっている大切な場所です。そこを無防備に見せるのは、今はとても気分が良く、リラックスしている状態と言えるでしょう。

ただし、これは必ずしも「お腹をなでてほしい」という意味ではないのが難しいところです。あくまで「安心している姿」を見せてくれていると捉え、そっと見守ってあげるのがマナーです。

5.前足でふみふみする

毛布や飼い主の膝の上などを、前足で交互に押し付ける「ふみふみ」という行動は、甘えたい気持ちが最高潮に達しているサインです。

これは元々、子猫が母猫の母乳を出やすくするために行っていた名残で、大人になっても幸せな気分になるとつい出てしまうしぐさです。

この行動をしているときの猫は、まるでお母さんに甘えている子供のような気持ちに戻っています。無理に止めたりせず、猫が満足して落ち着くまで、そのまま優しく甘えさせてあげると絆がより深まります。

機嫌がいいときの上手な接し方

猫が機嫌よく過ごしているときは、その良い気分をさらに高めてあげるような接し方を心がけましょう。

まずは、穏やかなトーンで優しく名前を呼んであげてください。猫が甘えてくるようなら、首の周りや耳の付け根など、猫が自分で届かない場所をゆっくりなでてあげると非常に喜びます。

また、エネルギーが余っていて「遊びたい」という様子のときは、おもちゃを使って一緒に遊ぶのも良い方法です。猫の狩猟本能を刺激するように、おもちゃを獲物に見立てて動かしてあげると、心身ともにリフレッシュできます。

「かまってほしい」というサインを見逃さず、短時間でも集中して向き合う時間を作ることが、猫にとっての幸せに繋がります。

こんなときは注意！「機嫌がいい」と間違いやすい行動

猫のしぐさには、一見すると「機嫌が良さそう」に見えても、実は逆の意味を持つものがあるため注意が必要です。代表的なのが「お腹を見せる」行動です。

リラックスしているときにも見せますが、触られたくない気分のときに触ってしまうと、反射的に噛んだり引っかいたりすることがあります。これは「信頼しているけど、触るのは別だよ」という猫なりの意思表示です。

また、しっぽの動きにも注意しましょう。しっぽを左右に大きく、バタンバタンと激しく振っているときは、機嫌が良いのではなく「イライラ」しているサインです。

犬とは逆で、振りが激しいほど不快感を示していることが多いので、こうしたときは無理に構わず、猫が落ち着くまでそっとしておいてあげましょう。

まとめ

猫は言葉を話せませんが、しぐさや行動を通じてたくさんのメッセージを送っています。ゴロゴロと鳴いたり、しっぽを立てたりする「機嫌が良いサイン」を正しく理解し、猫のペースに合わせた接し方を心がけましょう。

日々の観察を通じて愛猫の気持ちに寄り添うことが、飼い主と猫との強い信頼関係を築く第一歩となりますよ。