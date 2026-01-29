眼福ドーナツ発見ッッ！！！【ミスド】差し入れにもおすすめ♡「ショコラシリーズ」

身近な人への差し入れなら【ミスタードーナツ】もおすすめです。冬限定で「ポン・デ・ショコラシリーズ」がラインナップしており、2月下旬までの限定品なのも相まって喜ばれるかも。ビジュアル豪華なドーナツもあるので、ぜひ選んでみて。

生地の味わいが楽しめそうな「ポン・デ・ショコラ」

コロンとした丸い形のシンプルで可愛らしいドーナツは、差し入れにもぴったり。生地本来の味わいをしっかりと楽しみたい時におすすめです。ショコラ風味のポン・デ・リング生地にグレーズをコーティングしており、ほんのり甘みも楽しめそう。

濃厚な色合いに仕上がった「ポン・デ・ダブルショコラ」

ポン・デ・ショコラ生地にチョココーティングが施された、プチ贅沢感のある可愛いドーナツ。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「ドーナツの甘さが苦めのコーヒーのお供にぴったり」とのこと。カフェタイムを楽しんでもらいたい時の差し入れにも向いているかも。

トッピングの食感も楽しめそうな「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

ショコラカスタードクリームをのせてチョココーティングし、チョコクランチをトッピングした、豪華でおしゃれなビジュアルに仕上がっています。レポーターHaruさんによると「今までに食べたことがないような新しい味わい」だったそう。

片側ずつ異なる仕上がりの「ポン・デ・生チョコショコラ」

レポーターHaruさんが「眼福ドーナツ発見ッッ！！！」「見た目がとっても華やかなので、手土産やちょっとした差し入れにもおすすめ」と語るこちら。片側に生チョコをトッピング、もう片側は線がけデコレーションされた一品です。1つのドーナツで食べ比べが楽しめるのも魅力的。ご褒美感のある仕上がりが気分まで上げてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino