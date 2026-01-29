ÂçÁêËÐ¡¢¿·½½Î¾¤Ø¤Î¡È´û»ë´¶¡É¤¬È¿¶Á³ÈÂç¡¡ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼½÷¤â¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡×Âç²£¹Ë¤Î»Ñ¤òÏ¢ÁÛ
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½Õ¾ì½êÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¼÷Ç·ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Î¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤ÎÌ¾²£¹Ë¤Ë¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê´Ø¼è¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÁêËÐ¹¥¤¡Ö¥¹¡¼½÷¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³º¬Àé²Â¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾º¿Ê·èÄê¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¿·½½Î¾¤Î¼÷Ç·ÉÙ»Î¤µ¤ó¡ª¿ÈÄ¹¤â195cm¤¢¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¸µ»Õ¾¢¤ÎÇòË²´Ø¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÄÀäÂÐ¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¼÷Ç·ÉÙ»Î¤Ï½é¾ì½ê¤Ç5¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¾º¿Ê·èÄê¡£»Ñ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÂè69Âå²£¹Ë¡¦ÇòË²¤À¡£Éã¤¬¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î²£¹Ë¤À¤Ã¤¿±ï¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÆü¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£23Ç¯¤ÎÇòË²°úÂàÁêËÐ¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎÁê¼êÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿±ï¤«¤é¡¢¤·¤³Ì¾¤Ï¡ÖÀ»ÇòË²¡×¤Ë¡£2024Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¤È¡¢ÂÎ·¿¤ä´é¤Ä¤¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈÇòË²2À¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¤«¤é¡Ö¼÷Ç·ÉÙ»Î¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
