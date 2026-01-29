欧州CL ベンフィカ―レアル・マドリード戦

現地28日に開催されたサッカー欧州チャンピオンズリーグ（CL）の1次リーグ最終節で、ベンフィカ（ポルトガル）はGKアナトリー・トルビンが後半アディショナルタイム（AT）に劇的ゴールを決め4-2でレアル・マドリード（スペイン）に劇的勝利。プレーオフ進出を決めた。守護神のチームを救ったゴールに反響が広がっている。

名将モウリーニョ監督率いるベンフィカはレアル・マドリードと対戦。3-2で後半ATに突入した。1点リードこそしていたが、この時点では1次リーグでの敗退が決まる状況だった。ラストプレーの可能性が高かった土壇場のフリーキック。トルビンも相手ゴール前へ駆け上がった。高い打点でクロスに頭で合わせると、ゴールネットを揺らした。両手を広げ、走り出して感情を爆発させた。この1点によって、チームは前節29位からプレーオフ進出ラインギリギリの24位に滑り込んだ。

劇的ゴールにCL公式Xは「トルビンのショーだ」と紹介。日本、海外のファンも「なんて日だ！」「美しい映画だ」「非現実的だ」「冗談じゃないよ」「こんなことあるんwww」「俺はまだ信じないぞ」「なんて劇的な展開なんだ」「最後に決めるのがGKトルビンなのドラマすぎ」「こんな奇跡を起こせるのは、モウリーニョのおっさんだけ」「嘘やろwww」などと大興奮の書き込みが相次いだ。

一方レアル・マドリードはストレートインでの決勝トーナメント進出となる8位以内から転落し、9位でプレーオフに回る結果となった。



（THE ANSWER編集部）