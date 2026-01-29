札幌がBGパトゥムのFWティラパット・プルートンを期限付きで獲得した

北海道コンサドーレ札幌は1月29日、タイのBGパトゥム・ユナイテッドFCからFWティラパット・プルートンが期限付き移籍で加入することをクラブ間で合意したと発表した。

移籍期間は2026年2月1日から同年6月30日までで、背番号は「19」に決定した。

2007年生まれで現在18歳のティラパットは、札幌とミズノ株式会社によるタレント発掘プロジェクト「Consadole Attacker Search powered by MIZUNO」にて優秀選手に選出された若き才能だ。昨年6月には来日して札幌のトップチームおよびアカデミーのトレーニングに参加しており、そのポテンシャルが認められる形での加入となった。

かつて札幌で活躍したチャナティップや、現在の主力であるスパチョークに続くタイ出身選手として、次世代のホープに懸かる期待は大きい。ティラパットはクラブを通じ、「札幌にいる間、チームの力になれるよう全力で頑張っていきたいと思います」と決意を語っている。（FOOTBALL ZONE編集部）