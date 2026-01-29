

タモリ＆佐藤茉那アナ＠せんべろの看板

『ブラタモリ

東京・赤羽』（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）が１月31日に放送される。都内屈指の飲み屋街のある大人気スポット。戦国時代までさかのぼり地形や歴史から発展のカギを解き明かす。

【写真】「ブラタモリ

東京・赤羽」場面カット

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の旅の舞台は、東京・赤羽！

新宿まで電車で15分、都心へのアクセス抜群の赤羽。

“千円でベロベロに酔える”せんべろの町は、どうやって個性あふれる町になったのか？戦国時代の城跡、町の東西で異なる独特な地形、そして鉄道網の発展がもたらした影響とは？

巨大な団地、昭和レトロ全開のスターハウスにタモリ大興奮。焼け跡からの復興をめざし作られた商店街、現在の賑わいにどうつながったのか？

時代ごとに変化し続けてきた魅惑の町・赤羽のナゾを解き明かす。

タモリ コメント

オープニングから度肝を抜かれました。面白い町だとは思っていましたが、想像以上でした。また個人的に来て、歩いて回って、一杯飲んで帰りたいです。

「ブラタモリ」 放送予定

1月31日（土） 「東京・赤羽」 毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局） ナレーション：あいみょん新たなインターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり