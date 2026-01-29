バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」から、直火焼き100％ビーフに濃厚なホワイトチーズソースとゴーダチーズを合わせた「ビッグマウスホワイト」が登場！

「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」の2種類が期間限定で販売されます。

バーガーキング「ビッグマウスホワイト」ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー／チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー

発売日：2026年1月30日（金）〜

販売店舗：全国のバーガーキング店舗 ※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”から、ホワイトチーズソースとまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー「ビッグマウスホワイト」の2種類が、期間限定で登場します。

バーガーキング の直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”シリーズ。

今回登場するのは、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」と、まろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」です。

ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー

価格：単品1,290円（税込）、セット1,590円（税込）

「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚と、アクセントのピクルスを挟んだ食べ応えのある一品。

さらに、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた、冬に食べたい本格大型バーガーです。

チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー

価格：単品1,140円（税込）、セット1,440円（税込）

「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティも合わせた、ビーフとチキンを贅沢に楽しめる本格大型バーガー！

アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げられています。

“ビッグマウス”シリーズファンも、チーズバーガー好きも見逃せない、濃厚な「ホワイトチーズソース」とゴーダチーズを合わせた本格バーガー！

バーガーキングの「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、2026年1月30日（金）より期間限定で販売開始です。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※一部店舗では取り扱っていません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

