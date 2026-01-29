◆バレーボール ▽欧州チャンピオンズリーグ １次リーグ第４戦 ペルージャ ３（２６−２４、２５−１９、２１−２５、２５−２０）１ ラスパルマス（２８日、イタリア・ペルージャ）

【ペルージャ（イタリア）＝倉石 千種】日本代表の石川祐希を擁するイタリア１部のペルージャが本拠でラスパルマス（スペイン）を３―１で退け、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）４連勝。１次リーグＣ組首位をキープした。

先発した石川はサーブ、スパイクとも好調でチームを勢いに乗せると、第１、２セットを連取した。落とした第３セットは中盤に途中交代し、第４セットも開始直後にレセプション２本とスパイクでミスしたところ、途中交代を告げられ、早々にコートを退いた。

２５日のセリエＡのトレンティーノ戦（３〇１）から中２日で試合に臨んだ。２７日の前日会見で過密日程について「フィジカルはパーフェクトではないが、精神的には正しいメンタリティーで臨まなければならない」と話していた。試合後、石川は「ミスとかがあったので変えられたのだと思う。それをなくすしかない」と後半に精細を欠いたプレーを反省した。

アンジェロ・ロレンゼッティ監督は第４セットでの石川の途中交代を「彼の状況はやさしくはない」と話した。一方で、ペルージャのジーノ・シルチ会長は「石川を交代させなくても良かった。私は監督とは反対意見だ。彼はもっとプレーしなければならないと思う。素晴らしく、スペクタクルで魅了するからだ」と持論を展開した。

チームはこの勝利で１次リーグ２位以上が確定。石川は「チャンピオンズリーグで（勝ち点を）３点しっかり取れたので良かった」と冷静だった。