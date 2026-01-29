Snow Manの佐久間大介さんが29日、「レゴ®どうぶつシリーズ キャンペーン発表会」に登壇しました。



佐久間さんは、「レゴ®クリエイティブフレンド」に就任しており、レゴ®ブロックにあまり触れたことのない子どもたちに寄り添い、「お友だち」のような存在として商品の魅力をアピールしていく活動をしていくとのこと。

レゴジャパン代表取締役社長のマイケル・エベスン氏によると、今回の起用理由について佐久間さんの深い動物愛や自分の「好き」を大事にしているところ、また日ごろのSnow Manのメンバーとの関わり方から「お友だちを大切にする」姿勢が評価され、今回の起用に繋がったといいます。





はじける笑顔と人懐っこさで、まさに犢駝韻里友だち瓩里茲Δ並減澆虜患彜屬気鵑蓮∨粗から笑顔いっぱいで登場。

トークが始まる際、スタッフがステージ上にハイチェアを持っていくと、爐Δ錙幣弌砲海譴皀譽 ブロックかと思いました なんでも作れちゃうから（笑）瓩犯娠して会場の笑いを誘うなど、イベントは終始なごやかな雰囲気で行われました。

幼少期からレゴ ブロックで遊んできたという佐久間さん。

大人になって現在も、花束型の製品を組み立て、花瓶に入れてリビングに飾っていると明かし、爐笋辰僂蝓峅聴Δい辰得亀繊廚覆鵑任垢茵２聴Δ気砲い辰僂た譴い靴譴討曚靴い箸いΔ、「うわ〜可愛いな」っていっぱい愛でてほしいな。やっぱり子供たちには想像力とか(形が出来上がる)達成感を１番に味わってほしいし、これがあることによって色んなことに向き合うきっかけになるんじゃないかな。楽しいだけじゃなく成長につながるものなんだと感じますね。瓩反轡轡蝓璽困寮宿覆量ノ呂鬟▲圈璽襪靴泙靴拭

終盤のフォトセッションではカメラマンのリクエストに１つ１つ丁寧に対応。

「もう少しレゴを顔に近付けて」とリクエストされると爐─繊顔にめりこんじゃう！瓩箸茶目に反応。動画撮影の際に「なにか動きをつけてください」と言われると、テレビカメラに向かって手を振りながら、手に持ったハムスター型のレゴ®ブロックに向かって「タプちゃん(佐久間さんが名付け親)も動ける？」と話し掛け、実際に足をぴょこぴょこ動かす大サービスも。爛織廚舛磴麁阿すのマジでうまいと思う俺瓩繁足気な表情を浮かべると、会場からは笑いが起こりました。



途中、持っていたパーツが手元からころんと落ちるアクシデントがありましたが、ダンスで鍛えた体幹を活かした身のこなしで、ひらりステージ下に飛び降り、すかさずキャッチ。

まるで踊っているかのような身のこなしに「さすがのパフォーマンス力が発揮されましたね」と司会者から称賛されていました。





