米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、半年を切った。

けが人が続出していた日本代表のセンターバック（ＣＢ）は、伊藤と高井が実戦復帰。１年以上試合出場がない冨安も、新天地でベンチ入りした。新戦力も台頭し、競争は激しさを増している。（星聡）

「Ｗ杯に間に合うと思っている」

昨年１１月、外国人記者から冨安について聞かれた森保監督は、「Ｗ杯に間に合うと思っている。優勝にチャレンジするための戦力」と力を込めた。脚の負傷を繰り返していた冨安は、２０２４年１０月を最後にピッチから離れ、昨年２月に右膝を手術。同年７月にはイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団し、無所属でリハビリに励んできた。

指揮官はかつて理想の最終ラインを、「冨安、板倉、町田、伊藤の４バック」と明かしたことがある。４人とも長身で、力のあるアタッカーに一人で対応できる。攻撃能力も高く、冨安、伊藤、町田はサイドバック（ＳＢ）もこなせる。４バックで守備力の高い選手をＳＢに置くことができれば、現在メインにしている３バックの布陣より三笘（ブライトン）らサイドアタッカーの守備の負担を減らし、より前方でプレーさせやすくなる。森保監督は２４年６月のシリア戦の途中からこの４人を並べ、ひそかに手応えをつかんでいた。

谷口・渡辺・鈴木淳らも台頭

だがこの試合以降、４人が日本代表としてピッチにそろったことはない。世界的強豪のバイエルン・ミュンヘン（独）にステップアップした伊藤は中足骨の故障が長引き、町田は昨年８月、左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂。オランダの名門アヤックスに移籍した板倉もコンディションを崩し、２５年１０月の代表活動は全員が不参加だった。

その間、別の選手が台頭した。昨秋、アキレス腱（けん）断裂から谷口が復活。ベテランらしい卓越した統率力を見せた。代表経験の浅い渡辺、鈴木淳も対人の強さを披露。ブラジル戦の初勝利に貢献するなどし、レギュラー争いに名乗りを上げた。

雌伏の時を過ごしていた４人にも明るい兆しが見えてきた。故障の癒えた伊藤がバイエルンで出場機会をつかみ、冨安はアヤックスに加入。冨安と同僚になった板倉も復調し、町田も順調にリハビリを進めている。指揮官は「Ｗ杯期間中に１００％に戻ると判断できれば、故障している選手を選ぶ選択肢を持つ。実績のあるトミ（冨安）とマチ（町田）はそれに値する」と「特別待遇」を示唆する。

模索続く理想の最終ライン

他にも、故障もあり強豪トットナム（イングランド）で不遇だった高井は独１部で出場機会をつかみ、瀬古は仏１部でアンカーとしての評価を高め、アピールポイントを増やしている。

Ｗ杯のようなビッグトーナメントで勝ち上がるには、守備陣の安定感と様々な状況に対応できる柔軟性が不可欠。森保監督は「今４バックをやらないのは、ＣＢとＳＢを両方やれる、１対１が強くて、攻撃に出ていける選手がいなかったから」と言う。充実する駒をどう選び、並べるか。「理想」の最終ライン作りは、ぎりぎりまで模索が続く。

