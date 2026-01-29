お笑いコンビ・とんねるずが、大規模ライブを開催する可能性が浮上している。27日に木梨憲武が、自身のインスタグラムで相方の石橋貴明から連絡があったことを報告。そして、「『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ～！！いつだ！どこだ、それはオイオイ～～！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！」と、新たなライブを行う予定があることを明かした。

さらに、「今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？嵐と一緒にライブ？藤井風くんとワールドツアー？野猿？矢島？ジョージ山本&憲三郎？リトルキッス？関東裸会？SEIKO&Crazy.T？あじさい？フミヤ&ヒロミ曲？所さん？宇崎さん？光石研？レオン？田中あいみ？山西？青山新？セットリスト俺？ 本当の情報解禁、リーダー石橋から！！」と、長文のライブに関する構想を伝えている。

とんねるずといえば、2024年11月に日本武道館で29年ぶりの単独コンサートを実施し、チケットが取れないファンが続出するほどの人気となった。その後、石橋は昨年4月にがんを公表し、現在は芸能活動を休止して療養を行っている。今回のライブは、石橋の復帰の場となりそうだが、木梨が明かしているように東京ドームや国立競技場で開催することは可能なのだろうか。

「告知どおりラストライブになるなら、国立競技場も埋められる可能性は高いです。日本武道館のライブは一瞬でチケットが売り切れ、関係者もほとんど入れなかったほどの人気でしたから、国立でライブをしても満員になるでしょう。それに、木梨さんが明かしたように、野猿や矢島美容室など、とんねるず関連のユニットを復活させれば、ファンは絶対に駆けつけるでしょう。2人の人脈で大物ゲストを呼ぶこともできますし、国立でライブをしても大成功するでしょう」（スポーツ紙記者）

とはいえ、これまでアーティストにとって国立競技場は、なかなか借りられない特別な場所だとされてきた。とんねるずは、本当にライブができるのだろうか。

「国立競技場は『MUFGスタジアム』の呼称で運営されるなど、現在は収益性の高いイベントを誘致したがっています。かつては、なかなか借りられないといううわさがありましたが、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が6月にライブを行う予定となり、かなり敷居が低くなっている状況です。とんねるずは集客力もありますし、それにラストライブとなれば、国立でライブすることは可能です」（スポーツ紙記者）

これまで、さまざまな形でファンを驚かせてきたとんねるず。国立競技場でのライブも、きっと実現してくれるのだろう。