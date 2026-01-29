お笑い芸人のザブングル加藤（51）が28日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。火災現場に遭遇した経験を振り返った。

「かまいたち」濱家隆一から「こう見えて、めちゃくちゃ男気があるんですよね」と話を振られると、加藤は「人命救助したことがある」と告白。「凄い昔、夜中の4時ぐらいに、渋谷の裏側らへんを歩いてた。そしたら大屋敷がめっちゃ燃えてた」と話し始めた。

そして「とりあえず“火事だー！火事だー！”って叫んだ。でも夜中の4時なんで誰も出て来ない。どうしようってなってたら、セコムか何かの人がやって来て、無線でやり取りしてた」と回想。その担当者は「ただ今火事の現場に到着しました、ハイ、ハイ、中にまだ人が2人いる？分かりました、ただちに救助します」と話していた。

しかし「何を血迷ったか僕に向かって、“すいません、まだ中に人が2人いるんで、一緒に行ってくれませんか？”」と言われた。そのまさかの申し出に加藤が驚いていると、自力で脱出した様子の高齢女性から「中にまだ子供がいるんですよ」と告げられた。

そのため加藤は「それを聞いたら行くしかない」と決意。「煙とかが凄かったんですけど、裏門みたいなのをガッと開けたら、50歳ぐらいオッサンが寝てた」と振り返り、「何やコイツ」と思いながらも運び出すと、「さっきのおばあちゃんが、“ああ〜よしひろ、良かった〜”」と喜んだ。

加藤が「おばあちゃんの子供やからオッサンやった」と説明すると、一同は爆笑。加藤は「お前かい！」とツッコミつつ、「それで表彰状もいただきまして」と語っていた。