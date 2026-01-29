JR秋田支社は、30日は大雪の影響で、31日は大雪が見込まれるとして、県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。



30日は、秋田新幹線を含め運休や遅れの可能性があります。

〈30日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－東能代 折り返し運転 一部列車運休

東能代－大館 夕方ごろ運転再開予定

大館－新青森 終日運転取りやめ

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休





〈31日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－大館 一部列車運休

大館－新青森 午前9時ごろ運転再開予定



〇五能線

東能代－能代 本数を減らして折り返し運転

能代－弘前（青森） 終日運転取りやめ（再開見通しは改めてお知らせ）

リゾートしらかみ 1号・2号・4号・5号が全区間で運休



バスなどによる代行輸送は行われません。



今後の天候によっては、運行の見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。