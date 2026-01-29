正直地味だなって思ってた…サブ用にちょうどいい100均スリム財布

100均のお財布って、正直ちょっと地味なものが多いイメージ。ですが、なんと可愛いオーロラカラーのお財布が登場していました！スリムで持ち運びやすい、ビニール素材のお財布。最低限のカードやお金が入るちょうどいいサイズ感で、身軽にお出かけしたい日や旅行にぴったりですよ。

商品情報

商品名：折財布（オーロラ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480905495

オーロラカラーが目を惹く♡ダイソーの『折財布（オーロラ）』

小さめバッグで出かけたい日に限って、財布が思った以上にかさばってしまうことってありませんか？カードも現金も最低限でいいのに、いつもの財布だと大きすぎるな…なんてことも。

そんなモヤっとした気分でダイソーを見ていたときに目に留まったのが、『折財布（オーロラ）』でした。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、財布売り場に置かれていました。

まず目を引くのは、名前のとおりのオーロラカラー。光の当たり方で表情が変わるビニール素材で、シンプルながらもしっかり可愛さがあります！

100均の財布は落ち着いたデザインが多かったので、可愛いものが好みの方には嬉しいですね。素材はやや厚みがあり、少しパキパキとした質感ですが、その分型崩れしにくそうだなという印象を受けました。

二つ折りタイプなのでサイズ自体は極端に小さいわけではありませんが、無駄な厚みがなく、とにかくスリム。バッグの中で場所を取らなさそうなところも好印象です。

スリムで持ち運びやすい◎サッと使えるちょうどよさもお気に入り！

お札入れは意外と余裕のある作りです。

万札や五千円札も折れを気にせず入れられます。

カードポケットは1か所のみとかなりシンプルですが、ビニール素材特有の張り付き感はそこまで気にならず、出し入れはスムーズ。

よく使うカードを1枚だけ入れる使い方なら、ちょうどいいと感じました。

コインポケットはマチがなく硬めです。

量が増えると出し入れは少ししにくくなりそうですが、蓋が付いているのは安心ポイント。

ハトメ付きなのもうれしいポイント！

ウォレットチェーンやストラップ、キーホルダーを付けられて便利です。

スリムな作りのおかげで、小さいバッグにもすっと収まり、持ち歩いていることを忘れるくらい軽やかです。

食費用やレジャー用、海外旅行での現地通貨用として使い分けるのに向いていそうな財布でした。

気になる方は、ダイソーで『折財布（オーロラ）』をぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。