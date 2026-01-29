500円でも買いでした！省スペースで保管できるアイディア掃除グッズ
商品情報
商品名：収納便利ほうきちりとりセット
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：80cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480879772
小ぶりで使いやすい！保管スペースを取らない！ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』
ほうきとちりとりは、どちらも単体だと意外と場所を取りますよね。
立てかけても倒れやすく、まとめて置いても収まりが悪いので、保管場所に悩みます。
ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』は、ほうきとちりとりを組み合わせて収納できる設計で、使わないときは一体化させて省スペースに収まります。
全長約80cmと小ぶりなのも使い勝手のよいポイントです。
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、掃除グッズ売り場に置かれていました。
ちりとりは下部を曲げられるようになっています。
曲げることで、柄の長い形になるので、立ったまま使えるのが便利！
ほうきの毛は、指で弾くとぷるんと戻るしなやかさがあります。
硬すぎず柔らかすぎず、床のホコリやチリをまとめてかき集めやすい感触です。
穂先が斜めにカットされているので、壁際や家具の隅に残りがちなゴミも逃しにくいです。
ちりとりのギザギザ部分でホコリを除去できる！
ちりとりの両サイドにはギザギザがあり、ほうきに絡まったゴミを触らずに落とせるのも便利なポイント。
唯一惜しいのが、先端にゴムが付いていないこと。床に押し付けても、わずかな隙間ができてしまうので、細かなゴミを取りこぼしやすいです。
ただ、角度を変えながら何回かかき集めれば取り切れるので、それほど不便さは感じませんでした。
使用後は組み合わせることでスッキリ保管できます。
折りたたむと幅が出にくく、壁際やちょっとした隙間に置けるので邪魔になりません。
今回は、ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』をご紹介しました。
ほうきとちりとりを別々に買って収納場所に悩むことを考えると、このセットは整理の手間が減って助かります。
お値段550円はダイソー基準だと少し高めに感じるかもしれませんが、単品で買うよりも安上がりで、価格面でもお得。
コンパクトに扱えて、日常使いにぴったりです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。