500円でも買いでした！省スペースで保管できるアイディア掃除グッズ

置き場に悩みがちな掃除道具。省スペースで保管したいなら、ダイソーにぴったりの商品があります！小ぶりで扱いやすく、部屋の隅っこのゴミまで集めやすい工夫あり。使い終わったら一体化してコンパクトに収納できる設計だから、壁際やちょっとした隙間に置いておけます。日常使いにちょうどいい便利さです。

商品情報

商品名：収納便利ほうきちりとりセット

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：80cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480879772

小ぶりで使いやすい！保管スペースを取らない！ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』

ほうきとちりとりは、どちらも単体だと意外と場所を取りますよね。

立てかけても倒れやすく、まとめて置いても収まりが悪いので、保管場所に悩みます。

ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』は、ほうきとちりとりを組み合わせて収納できる設計で、使わないときは一体化させて省スペースに収まります。

全長約80cmと小ぶりなのも使い勝手のよいポイントです。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、掃除グッズ売り場に置かれていました。

ちりとりは下部を曲げられるようになっています。

曲げることで、柄の長い形になるので、立ったまま使えるのが便利！

ほうきの毛は、指で弾くとぷるんと戻るしなやかさがあります。

硬すぎず柔らかすぎず、床のホコリやチリをまとめてかき集めやすい感触です。

穂先が斜めにカットされているので、壁際や家具の隅に残りがちなゴミも逃しにくいです。

ちりとりのギザギザ部分でホコリを除去できる！

ちりとりの両サイドにはギザギザがあり、ほうきに絡まったゴミを触らずに落とせるのも便利なポイント。

唯一惜しいのが、先端にゴムが付いていないこと。床に押し付けても、わずかな隙間ができてしまうので、細かなゴミを取りこぼしやすいです。

ただ、角度を変えながら何回かかき集めれば取り切れるので、それほど不便さは感じませんでした。

使用後は組み合わせることでスッキリ保管できます。

折りたたむと幅が出にくく、壁際やちょっとした隙間に置けるので邪魔になりません。

今回は、ダイソーの『収納便利ほうきちりとりセット』をご紹介しました。

ほうきとちりとりを別々に買って収納場所に悩むことを考えると、このセットは整理の手間が減って助かります。

お値段550円はダイソー基準だと少し高めに感じるかもしれませんが、単品で買うよりも安上がりで、価格面でもお得。

コンパクトに扱えて、日常使いにぴったりです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。