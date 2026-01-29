小田急リゾーツは、全室温泉付きドッグフレンドリーホテル「RETONA HAKONE」を2025年12月15日に開業した。

客室は、一棟まるごと貸切の「ヴィラ・スイート」、ハンギングソファを備えた「ラグジュアリーC-Type」など10タイプ全15室を設ける。室内には全室温泉を備え、1階客室にはプライベートドッグランやウッドデッキ、2階客室にはインナーバルコニーやサンルームを設置する。愛犬用のベッドやトイレ、ベッドステップに加えて、家族と同じ生地を使った愛犬用の館内着もサイズ別に用意し、お揃いの館内着を着て過ごせる。

敷地内にはじゃぶじゃぶ池を備えた天然芝ドッグランや約2,000平方メートルの散歩道、グルーミングルームなどを完備する。愛犬の性格を確認して性格に応じた接客を行うほか、ペット栄養管理士や愛犬飼育管理士などの有資格スタッフが滞在をサポートする。食事は、家族は地産地消の食材や自然由来の発酵食材を取り入れたモダン懐石を、愛犬はペット栄養管理士の資格を持つ料理長が手がけた特別メニューを同じテーブルで楽しめる。宿泊料金は1泊2食付きで1人60,150円から。

アクセスは、東名高速・御殿場インターチェンジ（IC）から車で約45分、箱根ロープウェイ・海賊船桃源台駅から徒歩約3分。