ニギニギできる絶妙サイズ♡この冬手放せない100均あったかグッズ

セリアで人気のあったかアイテムに、ミニサイズが登場！片手で握れるサイズ感で、手元をじんわり温めてくれます。おうち時間の作業中や、ちょっとした休憩のお供に、寒い時期の通勤・通学時にもぴったりです。電源不要で、お湯を入れれば繰り返し使えるのも便利なポイント。環境にやさしいエコなグッズです。

商品名：ソフト湯たんぽ スリム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：17×8×3cm

耐熱温度：100℃

容量：80ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221607

手のひらに収まるスリムなサイズ感！セリアの『ソフト湯たんぽ スリム』

セリアの季節もの売り場をのぞくと、人気アイテムの「ソフト湯たんぽ」に、スリムサイズが出ているのを見つけました！

少し細身で、片手でニギニギしやすい絶妙なサイズ◎

通勤・通学の移動中や、ちょっとした待ち時間に手元を温めたいときにちょうどいいあったかグッズです♡

デザインは柄なしで、見た目が主張しすぎないシンプルさも使いやすいところ。

使い方は、タオルなどの布を巻いた状態で、容量の4分の3ほど（約60ml）を目安にお湯を入れます。

耐熱温度は100℃となっていますが、安全のため、80℃を超えるお湯は使用しないようにと注意書きがありました。

お湯を入れた後は、ゆっくり押して中の空気を抜いてから、キャップをしっかり閉めます。

手元をじんわり温めてくれる！通勤通学時やPC作業中のお供にぴったり！

手のひらでそっと包めば、冷えた指先をじんわり温めてくれます。

熱は徐々に落ち着きながら、約40分ほど温かさが続きます。小さい分、冷めるのはやや早めですが、そのぶん扱いやすいサイズ感です。

使用時はやけど防止のため、必ず布を巻く必要があり、その点はしっかり意識しておきたいところです。

筆者は外に持ち出すよりも、家での使用がしっくりきました。

PC作業中、キーボード横に置いて手元を温めると、手の動きを邪魔しにくく、アームレスト代わりにもなります。

スリムなので机の上でかさばらず、置き場所に困りません。

専用カバーの有無は分かりませんでしたが、ニット素材のペットボトルカバーを使ってみたところ、これがぴったり！

タオルを巻くよりもズレにくく、簡単に装着できるのでおすすめです。参考にしてくださいね。

今回は、セリアの『ソフト湯たんぽ スリム』をご紹介しました。

お湯を入れ替えて繰り返し使えるので、環境にやさしく経済的。

電源や電池切れのわずらわしさもなく、日常使いにぴったりです。ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。