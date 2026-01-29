片付けに必要なのは才能でも根性でもない！プロが教える「性格別・うまくいく片づけ術」
几帳面さんにおすすめの片づけ術
几帳面さんの片付けには、こんな特徴があります。
・きちんと揃えたい
・分類や仕分けが得意
・中途半端な状態が気になる
一方で、「完璧にやろうとして疲れてしまう」「時間が取れず、結局手をつけられない」という悩みも多いタイプです。
ポイントは【8割完成でOK】と考え方をゆるくすることです。几帳面さんほど、全部終わらせないと意味がないと思いがちですが、それが片づけのハードルになります。
最初から100点を目指さず、まずは8割整えば合格と自分に許可を出しましょう。
また、細かいラベリングや収納用品を揃えるのは、最後の仕上げに回すのがおすすめです。土台が整ってからのほうが満足度も高く、リバウンドもしにくくなりますよ。
ずぼらさんにおすすめの片づけ術
ずぼらさんの片付けには、こんな特徴があります。
・面倒なことが苦手
・考えるより、まず動きたい
・ラクな方法なら続く
片づけも、考える工程が多いと、途端にやる気がなくなってしまいます。
ポイントは【考えなくても戻せる仕組み】です。ずぼらさんには、ざっくり収納やワンアクション収納がぴったり。
・フタを開ける
・引き出しを引く
・分類を考える
こうした工程は、できるだけ減らしましょう。「放り込むだけ」「戻す場所が一択」このくらいシンプルな方が、自然と片づくようになります。
実は多い「両方の性格を持っている人」
「私は几帳面でもずぼらでもある気がする…」そう感じた方もいるかもしれません。
書類は几帳面、服はずぼら。キッチンは几帳面、リビングはずぼら。など、実は、場所やモノによって性格が変わる人はとても多いです。
大切なのは、「自分はこうあるべき」という思い込みを手放すこと。
場所ごと・モノごとに、自分がラクに続けられる方法を選んであげることが、片づけ成功の近道です。
片づけがうまくいくかどうかは、能力や根性の問題ではなく、性格に合った方法を選べているかどうか。
几帳面さんは「完璧を目指さない」、ずぼらさんは「考えなくていい仕組みを作る」。この2つを意識するだけで、片づけはぐっとラクになります。
あなたに合う片づけ方で、無理なく、心地よい暮らしを作っていきましょう。