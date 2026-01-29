KDDIと沖縄セルラーは、衛星通信サービス「au Starlink Direct」の国内接続エリアが約2倍に拡大したと発表した。日本国土と領海（海岸線から12海里）に加えて、新たに接続水域（海岸線から24海里）などの海域が通信範囲に含まれる。

左：拡大前 右：拡大後

au Starlink Directは、Starlink衛星とスマートフォンの直接通信に対応する衛星通信サービス。メッセージ送受信や位置情報共有、緊急地震速報受信、AI相談に加えて、対応アプリでのデータ通信が利用できる。

今回のエリア拡大で、特に日本海側や伊豆諸島、小笠原諸島周辺の海域では大幅にエリアが広がる。漁業関係者の通信手段としての活用が見込まれるほか、観光などを目的としたフェリー航路での連絡手段としても利用できる。

なお、Starlink衛星を活用した高速Wi-Fiサービス「au Starlink フェリーWi-Fi」も提供されており、au以外のユーザーも利用できる。

料金は24時間あたり1500円。auと「au Starlink Direct専用プラン」のユーザーは無料となる。

対象フェリーは、東京九州フェリーの「はまゆう」「それいゆ」、新日本海フェリーの「らべんだあ」「あざれあ」「すずらん」「すいせん」「けやき」、マルエーフェリーの「波之上」。

今回の拡大は米スペースXなどの協力により実現された。KDDIは2026年を通じて、国際ローミングの接続対応や対応アプリの拡大を進め、さらなるエリアの拡充と品質向上を継続する方針。