「打ちそうで怖い」中日からキャンプイン直前に届いた“朗報”　他球団ファンから早くも警戒の声「中日版レイエスになりそう」メジャー通算164発の右の大砲が来日

サノーはメジャー通算164発の実績を引き下げ、活躍が期待されている(C)Getty Images

中日の新外国人ミゲル・サノーが1月28日、母国のドミニカ共和国から中部国際空港に来日した。

サノーはドミニカ共和国出身で、現在32歳、右の大砲として知られる。

2009年にツインズと契約を結ぶと15年にメジャーデビューを果たし、同年は80試合、打率.269、18本塁打と活躍。

19年にはキャリアハイとなる34本塁打をマーク、21年にも30本塁打を記録とメジャーデビューから7年連続で2桁本塁打をマークと着実に成績を積み重ねた。

その後は左ひざの手術もあるなど、近年は出場機会を減らしていたが、24年にエンゼルスを自由契約となるまで通算9シーズンで打率.233、164本塁打、424打点をマークしている。

またオフは母国のウインターリーグで復活に向け、着々と調整を進めてきた。

そして合流する中日といえば、球団創設90周年の節目の今季は特に注目が高まっている。

バッター有利となるホームランウイングが新設、サノーには細川成也、ジェイソン・ボスラー、上林誠知らとともに重量打線形成が期待される。