大谷翔平は「グーフィーガイ」　ド軍同僚左腕が語った偉才の素顔「彼が腹を抱えながら笑う声はいつも聞こえてくる」

ベンチで笑顔の尽きない大谷(C)Getty Images

いまや「野球界の顔」となった大谷翔平（ドジャース）。彼が継続し続ける投打二刀流による異次元のパフォーマンスを、日々間近で見たからこそ、「言えること」がある。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

現地時間1月28日、ドジャースのアンソニー・バンダは、ロサンゼルスの名物リポーターであるホセ・モタ氏が、球団公式YouTubeチャンネルで行ったインタビューに登場。やはり大谷について問われた32歳の左腕は、その凄みを朗々と語った。

大谷について「あなたにとって彼はどんな存在？」と投げかけられたバンダは、「そうだな……もうなんというか彼は……」と苦笑い。そして白い歯をのぞかせながら惜しげもなく稀代の天才に対する想いを口にした。

「言い尽くされているだろうけど、本当に野球界のユニコーンなんだ。一人で全部を壊してしまう選手さ。ひとたびフィールドに立てば、50本塁打を打つとか本当に何でも完璧にやる」

さらにバンダは、同僚となって2年で見えてきた大谷の“素顔”について「すごく優しくて、静かなんだけど、時々“グーフィーガイ（お茶目な人の意）”なんだ。彼が腹を抱えながら笑う声はいつも聞こえてくる」と言及。その上で、二刀流スターの持つ存在価値を強く訴えかけている。