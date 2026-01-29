サッカー欧州ＣＬの１次リーグが２９日、全日程を終了した。３６チームのうち、１位から８位がストレートでベスト１６に進出、９位から２４位はノックアウトプレーオフに進出し、勝利した８チームがベスト１６入りするレギュレーションで、敗退クラブも決定。日本人選手が在籍するクラブのうち、バイエルン、リバプール、スポルティングがベスト１６入り、モナコがプレーオフへ、コペンハーゲン、アヤックス、フランクフルト、スラビア・プラハが敗退となった。

上位陣ではアーセナル（イングランド）がアルマトイ（カザフスタン）に３―２と勝利し、８戦全勝で首位通過。ＤＦ伊藤洋輝がフル出場したバイエルン（ドイツ）はＰＳＶ（オランダ）に２―１と勝ち、２位通過となった。またＭＦ遠藤航が前半４分から途中出場し、右サイドバックでプレーしたリバプールは、カラバフ（アゼルバイジャン）に６―０と勝利して３位通過。スポルティング（ポルトガル）はＭＦ守田英正が後半９分から途中出場し、Ａビルバオ（スペイン）に３―２と勝利し、７位で１６強入りを決めた。

一方で最終節で勝利を逃したＲマドリードが９位、パリＳＧが１１位と、各国強豪クラブはストレートでの決勝トーナメント進出決定はならず。ＭＦ南野拓実が負傷中のモナコは２１位でノックアウトプレーオフへと回る。

ＭＦ堂安律らが在籍するフランクフルトはすでに１次リーグ敗退が決まっていた中、トッテナム戦に０―２と敗れ、３６チーム中３３位に。堂安は後半２７分から途中出場した。またＤＦ板倉滉、冨安健洋がともにベンチ外のアヤックスは、オリンピアコス（ギリシャ）に１―２と敗れて３２位。ＤＦ鈴木淳之介が３バックの中央で先発出場したコペンハーゲン（デンマーク）は、バルセロナ（スペイン）に１―４と敗れ、３１位で敗退となった。